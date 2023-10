RFI investe per velocizzare la tratta Lamezia Terme-Catanzaro Lido

RFI lancia la gara da 165,5 milioni di euro per velocizzare e elettrificare la tratta Lamezia Terme–Catanzaro Lido, sostenuta dai fondi del PNRR

Oggi, Rete Ferroviaria Italiana (RFI), in qualità di capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, ha ufficialmente annunciato il lancio della gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori mirati alla velocizzazione e all’elettrificazione della tratta Lamezia Terme-Catanzaro Lido.

Il valore totale di questa importante iniziativa si aggira intorno a 165,5 milioni di euro, di cui una parte significativa è finanziata attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’annuncio è stato reso pubblico attraverso la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, rafforzando così l’attenzione e l’importanza del progetto a livello internazionale.

Il progetto, denominato “Velocizzazione mediante rettifiche di tracciato della tratta Lamezia Terme–Settingiano ed elettrificazione tratta Lamezia Terme–Catanzaro Lido” (Lotto 1), mira principalmente a migliorare l’efficienza complessiva della tratta ferroviaria.

La trasformazione prevede un’ottimizzazione della velocità a 140 km/h della tratta Lamezia Terme–Settingiano su un tratto complessivo di circa 10 km. Questo obiettivo sarà raggiunto tramite una combinazione di variazioni plano-altimetriche e di sollevamento del tracciato esistente, oltre alla creazione di nuove sezioni di percorso parallele alla linea storica, con alcuni segmenti in viadotto, inclusa una sezione su Torrente Cancello. In aggiunta, il progetto comprende anche l’elettrificazione di tutto il tracciato Lamezia Terme–Catanzaro Lido, che si estende per circa 43 km, con la costruzione di tre sottostazioni elettriche per supportare la trazione elettrica.

Al fine di garantire il successo e la tempestiva conclusione di questo progetto, è stato designato il Commissario Straordinario di Governo Roberto Pagone per supervisionare l’intero processo.

Questa gara costituisce il primo passo di una serie di tre procedure di affidamento pianificate per realizzare i tre distinti lotti funzionali che compongono il progetto complessivo di investimento “Potenziamento Collegamento Lamezia Terme–Catanzaro Lido–Dorsale Jonica”.

Il progetto, approvato dal Commissario Straordinario di Governo con l’Ordinanza n.4 del 25 settembre 2023, mira a migliorare significativamente l’infrastruttura ferroviaria in Calabria.

L’insieme di queste iniziative si propone di ottimizzare l’offerta dei servizi di trasporto ferroviario, garantendo una riduzione significativa dei tempi di percorrenza, una maggiore regolarità della circolazione dei treni e lo sviluppo di ulteriori servizi complementari. L’obiettivo finale è promuovere una maggiore connettività e un trasporto ferroviario più efficiente per i cittadini e le aziende della regione.