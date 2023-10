Auto sbanda e finisce in un burrone: muore una donna, grave il marito

Una donna deceduta ed il marito ricoverato in prognosi riservata: è il triste bilancio di un incidente stradale avvenuto giovedì 12 ottobre, sulla strada che collega Acri a San Cosmo Albanese, esattamente in località Gammarossa.

La vittima, Carmela Celso, 67enne di San Cosmo Albanese, viaggiava su una Fiat Panda insieme al coniuge quando per cause che sono ancora in fase di accertamento l’auto ha sbandato finendo la sua corsa in un burrone.

Immediato l’intervento dei soccorritori: giunti sul posto i sanitari del 118 hanno prestato i primi soccorsi alla coppia per poi trasportarla nell’ospedale di Cosenza.

La donna, però, sarebbe morta durante il tragitto mentre il marito è stato portato nel nosocomio dove è attualmente ricoverato.

Presenti anche i Vigili del Fuoco, il personale Anas e la Polizia che ha eseguito tutti i rilievi per tentare di ricostruire l’esatta dinamica del tragico sinistro.