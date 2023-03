Riciclo arte a Catanzaro, ‘’il Catanzaro’’ e per Catanzaro

CATANZAROGIALLOROSSA sta attraversando la città da nord a sud a partire dallo scorso 25 gennaio. Da oggi 23 marzo e fino al 28, la creazione numero 4 della serie Pigmentiplastici, si troverà esposta e a disposizione dei visitatori in un esercizio commerciale in Via Bausan a Catanzaro Lido. Questa l’ultima tappa del percorso ITINERANTE una nuova mostra pensata e ideata da Giampiero De Santis.

Il percorso artistico ha visto toccare quasi tutti i quartieri di Catanzaro per un periodo ‘temporaneo’ di 4/6 giorni per ogni esercizio commerciale.

CATANZAROGIALLOROSSA nasce da Una storia fatta di amore verso i materiali recuperati e un amore verso quei colori che proprio in questi giorni hanno regalato un sogno chiamato serie B alla città di Catanzaro.

Un idea nuova quella di Giampiero De Santis che dal 2018 ‘opera’ per hobby tuffandosi in quei materiali ‘abbandonati’ e ‘scartati’ ma che ritornano in vita trasformandosi in creazioni artistiche.

Anche ‘CATANZAROGIALLOROSSA’ nasce dal recupero di tappi di plastica, bottiglie di plastiche e altri oggetti recuperati e adattati alla fine della realizzazione medesima.

‘CATANZAROGIALLOROSSA’ vuole essere un omaggio a Catanzaro e al Catanzaro. Anche attraverso l’arte può manifestarsi ‘un amore’ un omaggio, arte che dall’altra parte vuole diffondere anche un ‘sano’ messaggio rivolto all’ambiente, partendo proprio dalla nostra città.