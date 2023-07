Ricordo di Pietro De Leo

Pietro De Leo, che ci lascia oggi 13 luglio 2023, pugliese, fu più calabrese di tutti, sia per aver insegnato quattro decenni all’UNICAL; sia per una ricchissima bibliografia sulla Calabria; sia, e forse soprattutto, per una straordinaria, e in Calabria rara, capacità di tradurre in atti concreti la cultura, e non lasciarla nelle biblioteche.

Per quanto ci riguarda da vicino, ricordiamo la commemorazione del nono centenario di san Bruno; e l’organizzazione di Ex libris a Chiaravalle.

Io voglio celebrare anche la mia personale amicizia con Lui, a volte conflittuale, come ogni vera amicizia, ma salda, e con un frequente dialogo.

La terra gli sia lieve, e continuo il ricordo.

Ulderico Nisticò