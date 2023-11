Riqualificare il territorio di Montepaone

Riceviamo e pubblichiamo:

Buongiorno, sono un calabrese emigrato a Milano dal 1961 e ogni mese di agosto prendo una casa in affitto a Montepaone.

Siccome questa estate ho abitato vicino al Murales, segnalo 2 inconvenienti che l’amministrazione comunale potrebbe risolvere senza sforzi.

Se non riesce a tombinare il canaletto sotto il ponte della superstrada, sarebbe interessante tombinare fino al lungomare Nausica, dovrebbe a partire dal mese di giugno fino a ottobre, ogni mattina buttare dell’acqua per eliminare l’odore di fogna che si sente, nell’avvicinarsi per attraversare, sotto il ponte per andare alle Vele.

Se non si può eliminare il muretto, occorre modificare la scaletta in ferro, in quanto i gradini non sono a norma e se qualcuno cadendo si farà male, il Comune, ossia i cittadini, dovranno pagare i danni.

Sarebbe interessante riqualificare tutto il percorso, dal murale fino al lungomare Nausica, visto che è stata realizzata una palestra all’aperto.

Un cordiale saluto

Fausto Bagnato