[VIDEO] Catanzaro, successo organizzativo per l’Opi

Plauso per partecipazione e qualità degli interventi al convegno “Le infezioni correlate all’assistenza: le buone pratiche e la formazione per prevenirle e controllarle”

Un successo organizzativo per il convegno Opi “Le infezioni correlate all’assistenza: le buone pratiche e la formazione per prevenirle e controllarle” che si è svolto a Catanzaro lasciando un segno indelebile nell’ambito della formazione infermieristica. La presidente dell’Ordine Provinciale delle Professioni Infermieristiche, Giovanna Cavaliere, ha voluto esprimere, al termine della giornata, un sentimento di profonda soddisfazione per l’ampia partecipazione e l’elevato standard degli interventi che hanno caratterizzato l’evento.

In una sala gremita, il convegno ha superato ogni aspettativa, confermandosi come un momento di incontro e crescita senza precedenti. La presenza di figure di spicco a livello nazionale, come la presidente Fnopi, dottoressa Barbara Mangiacavalli, e la presidente Anipio, Maria Mongardi, ha contribuito a dare rilievo alle discussioni teoriche e pratiche, arricchendo il programma con esperienze e conoscenze di valore inestimabile.

I temi trattati, che hanno spaziato dalla tecnologia all’innovazione nella gestione delle infezioni nosocomiali, hanno trovato riscontro in un uditorio attento e partecipativo. L’efficacia delle sessioni interattive e la pertinenza degli argomenti discussi sono state la prova tangibile dell’impegno e della passione che animano gli operatori del settore.

I relatori hanno toccato tutti gli aspetti critici e le nuove frontiere nella prevenzione e gestione delle infezioni, dimostrando che l’aggiornamento continuo e la formazione di qualità sono i pilastri per una sanità più sicura e competente.

La Cavaliere ha sottolineato che l’evento ha non solo rafforzato il legame tra gli infermieri e l’Ordine ma ha anche stimolato un dialogo costruttivo su scala nazionale, ponendo le basi per future iniziative che continueranno a valorizzare il ruolo dell’infermiere nel panorama sanitario italiano e oltre. Il convegno si è concluso, ma il cammino verso l’eccellenza nella professione infermieristica prosegue, con Catanzaro che si conferma come un faro di innovazione e ispirazione per tutti i professionisti della salute.