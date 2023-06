Rischio microbiologico, Conad richiama un lotto di würstel Bratwurst bianco

Un altro prodotto alimentare finisce nell’elenco dei richiami effettuati. Sul portale internet della catena dei supermercati “Conad”, dedicato agli avvisi dei prodotti non conformi, a tutela della salute dei consumatori, è stato pubblicato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di würstel Bratwurst bianco a marchio Sapori & Dintorni Conad per il superamento dei limiti microbiologici rilevati nel corso dei propri controlli.

Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 180 grammi x 2, con il numero di lotto 0008173001 e la data di scadenza del 26/06/2023. I würstel richiamati sono stati prodotti per Conad Soc. Coop. dall’azienda Recla Spa, nello stabilimento di Zona Produttiva 2, a Silandro, nella provincia autonoma di Bolzano.

A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai consumatori e alle consumatrici in possesso del prodotto con la data di scadenza e il numero di lotto indicati di non mangiarlo e restituirlo in negozio, dove sarà rimborsato o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale.

Ricordiamo, inoltre che si parla di rischio microbiologico ogni qual volta, a seguito di analisi specifiche, gli operatori rendono nota la possibile contaminazione da un batterio, un virus o da un altro agente patogeno in alcuni o in tutti i prodotti facenti parte del lotto specifico.

Il rischio microbiologico si segnala anche quando la data di scadenza riportata sull’etichetta è successiva a quella effettiva, a causa dei processi microbiologici che possono avere luogo dopo la scadenza.