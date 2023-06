Volley, coach Mafrici: “A Soverato si lavora bene, voglio una squadra che lotti”

Messa a posto la casella del coach con l’arrivo sulla panchina biancorossa di Andrea Mafrici, ex Vallefoglia serie A1, il Volley Soverato é alle prese con varie operazioni di mercato che sono a buon punto. Ritornando, però, a colui che sarà il nuovo condottiero della compagine ionica, abbiano raggiunto telefonicamente Mafrici che, giustamente, sta trascorrendo giorni di relax con la famiglia.

Coach Mafrici, benvenuto a Soverato. Come si é giunti a questa scelta da parte sua?

“Ci siamo sentiti con la società del presidente Matozzo nei primi giorni di giugno. Abbiano subito trovato l’accordo e devo dire che per me é un orgoglio allenare una squadra calabrese che da anni é ai vertici del volley regionale ritagliando anche a livello nazionale un ruolo importante. La società é seria, cosa risaputa da tutti, e il progetto é stato subito sposato dal sottoscritto con grande entusiasmo”.

Conosci già l’ambiente Soverato per averci giocato contro. Cosa ti aspetti dal pubblico?

“Il Pala Scoppa é da sempre ritenuto un campo ostico e quando ci sono stato con Volley Roma da avversario, non era facile giocarci con tanto tifo da parte dei tifosi locali che si sono sempre dimostrati corretti. É certamente un grosso vantaggio averli dalla nostra parte”.

Che tipo di campionato farete e a che punto é la costruzione della squadra?

“Siamo al lavoro con la società sentendoci ogni giorno per mettere a punto le varie trattative. Il mercato, come ogni anno, é pieno di insidie e non é facile ma Soverato attira giocatrici e questo ci fa essere positivi sul costruire una squadra giovane che dia tutto in campo. Ovviamente, ci sarà molto da lavorare e non mancheranno i momenti difficili come dappertutto, ma, noi ci faremo trovare pronti”.

Ringraziamo coach Andrea Mafrici per le sue prime impressioni in vista di questa nuova stagione. Nei prossimi giorni ci saranno novità per quel riguarda le prime new entry in riva allo Ionio.