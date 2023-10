Ritrovato dopo tre giorni fungaiolo disperso in Sila

Di lui non si avevano notizie da tre giorni, da quando, recatosi con un amico nei boschi della Sila in cerca di funghi nel tardo pomeriggio non aveva fatto rientro nel luogo dove aveva parcheggiato la sua auto.

È stato ritrovato da una squadra mista di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Cnsas Calabria e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza della Stazione di Cosenza, il sessantaduenne di cui si erano perse le tracce dal tardo pomeriggio di lunedì scorso.

Nelle ricerche sono state impegnate anche uomini e mezzi del Reparto Sar (Search and Rescue) Aviazione dell’Esercito Italiano “Sirio” Lamezia Terme che, nella giornata di ieri, hanno effettuato diversi sorvoli dell’area interessata alle ricerche in località Germano.

Impegnati nelle ricerche anche i carabinieri forestali i Vigili del Fuoco e i componenti dell’associazione Piccoli fototrappolatorindipendenti.