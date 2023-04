Roccella Summer Festival 2023, il 9 agosto al Teatro al Castello arriva Tananai

Dopo i sold out delle date nei palazzetti di Milano e Napoli e del live al Palazzo dello Sport di Roma, sono state annunciate in queste ore le ultime nuove date del tour estivo nei festival di Tananai. Il cantautore farà tappa anche in Calabria il prossimo 9 agosto con un solo concerto, in esclusiva regionale, al Roccella Summer Festival.

Dopo l’ufficializzazione delle date in cartellone di Gigi D’Alessio (12 agosto), Francesco Renga e Nek (16 agosto), Piero Pelù (20 agosto), Fiorella Mannoia e Danilo Rea (22 agosto), arriva dunque anche quella di Tananai (9 agosto), che conferma come il Roccella Summer Festival, quest’anno alla sua terza edizione, sia sempre più punto di riferimento della musica dal vivo dell’estate calabrese.

Il cantautore milanese, fresco del successo ottenuto all’ultimo Festival di Sanremo, dove ha proposto il brano “Tango” – con cui si è piazzato al quinto posto della classifica – è pronto per viaggiare con la sua musica per tutta la Penisola e scatenarsi sul palco circondato dal proprio pubblico nel tour “Tanani – Live 2023 – Palasport” e in seguito nella tournée estiva “Tananai – Live 2023 – Festival”, prodotti da Friends & Partners e Magellano Concerti.

La tournée nei palazzetti e il tour estivo saranno occasione per Tananai, al secolo Alberto Cotta Ramusino, di suonare live il suo ultimo successo “Tango”, certificato disco di platino e stabile in Top5 nelle classifiche Spotify Italia e Fimi/Gfk dei singoli più venduti, e i brani contenuti in “Rave, eclissi”, il suo primo album di inediti certificato disco di platino, contenente le hit “Abissale” (disco di platino), “Sesso occasionale” (doppio disco di platino) e “Baby Goddamn” (quadruplo disco di platino).

I biglietti per assistere al concerto di Tananai sono già in vendita attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria ed Etes.