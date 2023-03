Rompe la vetrina e ruba in un negozio, 36enne pregiudicato arrestato

Un furto nella notte in pieno centro cittadino: è successo a Cosenza, lo scorso venerdì, in un negozio nel cuore della città. Il rapinatore avrebbe infranto la vetrina del locale e, una volta dentro, ha raccolto il suo bottino: attrezzi professionali, i contanti in cassa e un i-Phone.

Il proprietario, una volta scoperto il fattaccio, ha prontamente chiamato il 113 e sono iniziate le indagini per risalire al colpevole. Indagini che sono terminate nella giornata di oggi, quando le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 36, già noto alla Polizia.

Gli agenti sarebbero risaliti al rapinatore a seguito di alcune segnalazioni: da lì, i sospetti sono stati confermati a seguito della perquisizione dell’abitazione e personale dell’individuo. Ed è proprio a casa dell’uomo che è stata ritrovata la refurtiva.

Il pregiudicato è stato messo agli arresti domiciliari in attesa di giudizio per direttissima, su richiesta del Procuratore della Repubblica Mario Spagnuolo. Il colpevole è un pluripregiudicato per reati contro il patrimonio.