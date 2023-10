Rubano auto e chiedono 200 euro per restituirla, 4 persone arrestate

I Carabinieri, a Catanzaro e Marcellinara, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare con la quale il gip presso il Tribunale di Catanzaro ha disposto l’applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 4 persone.

Il provvedimento, ritenuta la sussistenza di gravi indizi in ordine ai delitti, a vario titolo ipotizzati nei loro confronti, rispettivamente di ricettazione ed estorsione. Per due di loro è stata disposta la custodia cautelare in carcere e per altri due la misura degli arresti domiciliari.

I provvedimenti, emessi su richiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro, scaturiscono dalla complessa attività di indagine svolta dalla Compagnia dei Carabinieri di Catanzaro a seguito di una serie di furti di autovetture avvenuti in centro.

Indagini che hanno consentito di ricostruire – nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa – la presunta richiesta di una somma di circa 200 euro da parte degli indagati ad un uomo, vittima del furto della propria autovettura, quale corrispettivo per la restituzione del bene.

La persona offesa, al fine di recuperare il veicolo, aveva contattato un suo conoscente, che si era adoperato per la restituzione dell’autovettura, fungendo da tramite con i ricettatori per la consegna del denaro. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.