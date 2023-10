Nuove nomine per l’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace

L’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, S.E. Mons. Claudio Maniago, oggi, giovedì 26 ottobre 2023, ha comunicato le seguenti nomine che interessano alcune comunità parrocchiali della Diocesi:

• Don Angelo Fusto parroco “San Giovanni Battista” di Cenadi;

• Don Fabrizio Fittante parroco “Santa Maria Assunta” e “Santissimo Salvatore” di Gimigliano;

• Padre Faustin Medar Kalala vicario parrocchiale “Santa Maria della Roccella” in Roccelletta di Borgia;

• Don Jasmin Laurent Toly Zara amministratore parrocchiale “Santa Maria Assunta” di Santa Caterina dello Ionio (CZ) e di “Maria SS. del Carmine” in loc. Elce della Vecchia;

• Don Jonas Okafor vicario parrocchiale “San Vito Martire” in San Vito sullo Ionio e “Santa Maria delle Grazie” di Olivadi;

• Don Kingsley Nwachukwe vicario parrocchiale “Maria Santissima Assunta in Cielo” di Serra San Bruno (VV);

• Don Mirko Carè vicario parrocchiale “Santa Maria Assunta nella Cattedrale” di Catanzaro (CZ);

• Don Paolo Calabretta vicario parrocchiale “Santa Maria delle Nevi” di Girifalco (CZ);

• I religiosi “Missionari Servi dei Poveri” amministreranno le parrocchie “Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo” di Simbario e “Santa Maria della Consolazione” di Brognaturo;