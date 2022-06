“Rughe” presentato al Senato: l’iniziativa della senatrice Vono per combattere lo spopolamento dei borghi

Lo spopolamento dei borghi e le sue conseguenze approdano in Senato con l’iniziativa della senatrice di Forza Italia Silvia Vono, da sempre attenta alle numerose sensibilità dei territori e pronta a guardare con positività alle opportunità di rilancio.

“Il PNRR è un’occasione unica e irripetibile di sviluppo delle aree più disagiate del nostro paese ed è necessario puntare alla riqualificazione dei nostri meravigliosi centri nell’ottica della strategia delle aree interne per l’attrattività dei borghi a cui proprio il PNRR e il Fondo Sviluppo Coesione destinano ingenti risorse”: sono le parole chiave della senatrice calabrese Vono durante la presentazione del cortometraggio “Rughe” nella Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama.

E’ stata proprio la senatrice che, per sensibilizzare sui temi, ha voluto il coinvolgimento del regista Maurizio Paparazzo e il produttore Giovanni Scarfò. L’occasione è stata utile per dare visibilità ad argomenti che devono essere affrontati con uno sguardo attento che possa coinvolgere politica e società civile in un’attività di miglioramento della qualità di vita dei cittadini.

Ospiti e giornalisti hanno potuto vedere il premiato cortometraggio, realizzato nella città di Santa Caterina sullo Jonio. All’incontro ha preso parte ed è intervenuto anche Anton Giulio Grande, presidente di Calabria Film Commission.