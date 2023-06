Russell Crowe su Rai Uno: ” Non vedo l’ora di arrivare a Catanzaro”

Lunedì 19 giugno, alle ore 17, la star terrà una conferenza stampa nel Chiostro del Complesso San Giovanni di Catanzaro

“A tutti i catanzaresi dico che non vedo l’ora di arrivare da voi, non ci sono mai stato, sarà davvero emozionante e il mio desiderio più grande, adesso, è quello di vedere il pienone”. E’ il pensiero che la star Russell Crowe, intervistata su Rai Uno da Serena Bortone nel corso del programma “Oggi è un altro giorno”, ha condiviso con il pubblico del Magna Graecia Film Festival verso l’attesissimo concerto in programma martedì 20 giugno al Teatro Politeama di Catanzaro.

L’attore Premio Oscar per “Il gladiatore” sarà protagonista del concerto anteprima nazionale del tour con gli Indoor Garden Party: voce e chitarra, accompagnato da una band di talentuosi musicisti, per trascinare gli spettatori in un viaggio tra rock, country e folk. Lunedì 19 giugno, alle ore 17, l’attore e cantante terrà una conferenza stampa nel Chiostro del Complesso San Giovanni di Catanzaro.

Ad annunciare l’evento con Russell Crowe, in studio su Rai Uno c’era anche l’ideatore e direttore artistico del MGFF, Gianvito Casadonte, che nel raccontare la marcia di avvicinamento verso la ventesima edizione del festival, in programma dal 29 luglio al 5 agosto a Catanzaro, ha così riassunto la sua mission: “Devi sognare di portare l’impossibile per arrivare poi a portare il possibile, ma alcune volte riesci a portare anche l’impossibile”.

Per Catanzaro, quindi, una grande occasione di promozione nazionale ed internazionale grazie all’invito arrivato direttamente dal divo neozelandese che, al di là dei successi cinematografici, non ha mai abbandonato la prima passione della musica: “Continuo a fare concerti, nel rock trovi un senso di libertà, non sai mai quello che succederà e dove ti porterà l’energia”.