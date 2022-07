S. Andrea Ionio – Domenica 24 luglio la presentazione del libro di Luigi Aloisio

Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, domenica 24 luglio presentazione del libro di Luigi Aloisio, a cura della Pro Loco.

Domenica 24 Luglio alle ore 21:30, presso il Chiostro del Convento delle Suore Riparatrici di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, si terrà la presentazione del libro “Al tuo fianco. In viaggio con mio figlio”, di Luigi Aloisio. Converserà con l’autore la scrittrice Rossella Paone.

Nel libro edito da KIMERIK, un padre conduce suo figlio in un viaggio attraverso i luoghi e la storia del loro territorio, riscoprendo la vita e le opere di una grande donna, rispettivamente nonna e bisnonna dei protagonisti, che è stata una delle prime sindache del Mezzogiorno d’Italia. Un’esperienza di condivisione e arricchimento per entrambi, che dimostra come si possa insegnare ai propri figli a camminare da soli senza per questo smettere di stargli accanto e come questo sostegno non cessi mai di essere necessario, nemmeno quando si diventa genitori a propria volta.

Luigi Aloisio, avvocato cassazionista con esperienza più che ventennale, consulente di enti pubblici e aziende private, è abilitato all’insegnamento delle materie giuridiche ed economiche. Relatore in numerosi convegni, ha insegnato civile e ambientale presso Università degli Studi e in corsi di aggiornamento per avvocati.

È un pioniere nel campo dello studio e della promozione dell’eolico e del fotovoltaico nell’interazione tra imprese e Pubblica Amministrazione e un esperto in materia​ faunistica – venatoria. È autore di svariati saggi su paesaggio, energia e ambiente e di articoli su riviste giuridiche specializzate.

Attualmente ricopre la carica di sindaco del comune di San Sostene (CZ).