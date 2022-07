A Soverato due giorni di grande body building con l’“Ercole dello Jonio”

Sabato e domenica pomeriggio le gare al Palazzetto dello Sport. Il 24 mattina alle 10 stage “old school” teorico-pratico presso la palestra Flex Gym con i campioni Andrea Nuccitelli e Fabio Sallusti

Due giorni di grande body building a Soverato. Sabato 23 e domenica 24 luglio in scena al Palazzetto dello Sport l’“Ercole dello Jonio”, manifestazione promossa dallo Csen Catanzaro, presieduto da Francesco De Nardo, e dalla Federazione Ics, presieduta da Angelo Giustiniani, con la collaborazione dell’Asd Flex Gym di Soverato, affiliata Csen, e il supporto di numerosi sponsor locali e nazionali.

Primo appuntamento con le selezioni Csen “Natural tested” alle ore 18 del 23 luglio con le categorie Body Building Uomini, Uomini Hp, Man Phisyque, Man Classic, Donne Model, Donne Bikini, Donne Fitness, Donne Shape, Donne Miss Wellness e Donne Body Fitness. Domenica 24 luglio si comincia al mattino, dalle 10 alle 13, con uno stage “old school” teorico-pratico presso la palestra Flex Gym di Giovanni Sgrò, con i campioni Andrea Nuccitelli e Fabio Sallusti.

L’attesissima gara-spettacolo “Ercole dello Jonio Ics Italia 2022” con montepremi in denaro si svolgerà nel pomeriggio di domenica, a partire dalle ore 18. Un particolare ringraziamento per l’ospitalità e la collaborazione, da parte degli organizzatori, al sindaco di Soverato, Daniele Vacca, agli amministratori comunali Rosalia Pezzaniti ed Emanuele Amoruso e a Valerio Geracitano (Asd Ad Maiora) per l’aiuto logistico.

Non ultimo, al presidente regionale Csen, Antonio Caira. Nel corso della “due giorni” verranno selezionati quattro testimonial Visa Sport e +Watt che saranno ospiti dei rispettivi stand al prossimo Rimini Wellness 2023.