Sabato 1 Giugno a Badolato verranno inaugurati due “Punti Braille”

Sabato 01 Giugno verranno inaugurati due “Punti Braille” con la Sezione di Catanzaro dell’Unione Ciechi ed Ipovedenti e Venerdì 07 Giugno il borgo ospiterà un gruppo in visita dell’Ente Nazionale Sordi di Calabria.

Sabato 01 Giugno 2024 alle ore 10:15, nella suggestiva cornice di Piazza Castello a Badolato Borgo (CZ), si terrà un evento speciale dedicato al turismo accessibile ed all’inclusione. Ormai da tempo l’antico borgo di Badolato – tra “I Borghi più belli d’Italia” e 2° classificato alla competizione televisiva nazionale “Il Borgo dei Borghi 2024” – sta abbracciando l’innovazione, la cultura e l’arte per creare un ambiente più inclusivo ed accessibile.

Sabato 01 giugno mattina, infatti, verranno inaugurati nel borgo n.2 “Punti Braille”, realizzati col supporto della Sezione di Catanzaro dell’Unione Ciechi ed Ipovedenti, ad arricchimento della già presente ed innovativa cartellonistica turistico-culturale del centro storico coi suoi n.39 punti di interesse corredati anche da audio-guide e video in L.I.S./Lingua dei Segni Italiana.

L’idea delle targhe tattili in linguaggio Braille prende corpo da un’idea-progettuale della Pro Loco Badolato APS e dai suoi operatori volontari del Servizio Civile UNPLI che stanno gestendo il C.A.T./Centro di Accoglienza Turistico-culturale di Palazzo Gallelli con al suo interno un “totem” ed un sistema digitale ed interattivo (QR Code) integrato alla cartellonistica nel tramite del sito web “www.badolatoborgodigitale.it”. I punti Braille assieme ai video LIS vanno a qualificare fortemente il suddetto sistema con l’obiettivo di offrire informazioni in forma tattile, visiva e uditiva alle persone con disabilità visive e non solo, garantendo accesso e fruibilità alla storia, alla cultura ed al patrimonio artistico del borgo.

Nello specifico le targhi tattile in Braille consentiranno alle persone con disabilità visiva di accedere alle informazioni in modo autonomo. I punti Braille saranno posizionati in due zone del borgo: il primo al Belvedere dell’area pic-nic in Loc. Zangarsa, da cui si può ammirare l’intero borgo, dalla suggestiva Chiesa dell’Immacolata al campanile della chiesa di San Domenico; il secondo sul Belvedere “Carmelina Amato” di Piazza Castello, con la sua fantastica vista panoramica sul lato destro del borgo e sul mar Ionio con tutte le sue bellezze naturalistiche.

L’iniziativa è realizzata col supporto dell’Associazione Culturale “Elicriso” e dell’Amministrazione Comunale di Badolato, nel contesto del progetto “Badolato C.U.O.R.E. di Calabria” / Bando della Regione Calabria “Progetto Strategico per la Valorizzazione dei Borghi della Calabria ed il Potenziamento dell’offerta turistica e culturale” con fondi a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2000-2006. All’inaugurazione dei “Punti Braille” interverranno: Giuseppe Nicola Parretta, Sindaco di Badolato; Pietro Piroso, Presidente Pro Loco Badolato APS; Luciana Loprete, Presidente UICI – Sez.Prov.CZ; Teresa Comito, Volontaria UNPLI del Servizio Civile Universale; Josephine Carioti, Associazione Culturale “Elicriso”.

Ma non finisce qui. Il borgo si arricchirà anche di alcune originali tavolozze artistiche, grazie alle attività del “Creative Lab” ed alla collaborazione della giovane artista badolatese Maria Francesca Bressi. Le “tavolozze” saranno dislocate in diversi punti strategici e significativi del borgo, trasformando alcuni angoli nascosti in vere e proprie esperienze ed in luoghi instagrammabili e da visitare e promuovere. Le tavolozze artistiche sono state pensate non per “decorare” lo spazio, ma per raccontare Badolato in maniera diversa attraverso colori, forme e texture, e cattureranno l’essenza del borgo rendendo l’ambiente ancora più accogliente e affascinante per i tanti curiosi visitatori. Anch’esse sono nate da un’idea-progettuale della Pro Loco Badolato APS e dei suoi volontari UNPLI del Servizio Civile del progetto “Cammini culturali e paesaggi calabresi” che in questi mesi hanno lavorato instancabilmente per valorizzare il paese e rendere le sue bellezze accessibili a tutti/e.

E non è tutto. Prossimamente ci saranno escursioni guidate nel borgo, aperte a tutti/e, compresi i visitatori sordomuti. Queste visite offriranno un’opportunità unica per immergersi nella cultura e nell’atmosfera di Badolato, accompagnati da esperti locali e da guide LIS dell’ENS. Nelle prossime settimane, infine, grazie ad una collaborazione tra Pro Loco Badolato APS e Ass.ne Culturale “Elicriso”, verrà pubblicata e diffusa una nuova mini-guida turistica cartacea di Badolato. Uno strumento importante ed aggiornato, prodotto e stampato sempre nel contesto del progetto del Comune di Badolato “Badolato C.U.O.R.E. di Calabria”, che sarà disponibile presso l’Info-Point Turistico di Palazzo Gallelli e presso le strutture turistiche del paese con informazioni su luoghi di interesse, servizi pubblici e privati, storia e tradizioni locali, consigli utili per visitatori e turisti per scoprire le bellezze di Badolato tra borgo e mare.

Queste piccole iniziative rappresentano un passo importante verso una comunità più inclusiva e consapevole delle esigenze di tutti i suoi cittadini. Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme questo momento di cambiamento e di accrescimento comunitario culturale e sociale.