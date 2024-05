Viviamo Satriano: fare piena luce sul nuovo depuratore

Il movimento politico VIVIAMO SATRIANO tramite il consigliere comunale del gruppo appena costituito, Fortunato Drosi, ha inviato un pec al Sindaco di Satriano per chiedere l’istituzione di un Tavolo tecnico con la partecipazione delle parti politiche di maggioranza e di opposizione, degli uffici competenti e dei soggetti interessati seguito da un Consiglio Comunale aperto.

Infatti, è indispensabile procedere con la massima urgenza poiché i problemi e le difficoltà presenti nel campo della depurazione sono sotto gli occhi di tutti e in molte zone della Calabria rappresentano una vera e propria palla al piede, mentre, invece, in questa circostanza e in presenza di un finanziamento disponibile, il nuovo depuratore può e deve essere un’occasione per la difesa dell’ambiente e per lo sviluppo del territorio.

Pertanto, è necessario fare piena luce su questa annosa vicenda e individuare presto soluzioni che consentano il completamento dell’opera.