Sabato 2 agosto a Montauro la nona edizione di “Jazz & Fruit”

La musica incontra i sapori dell’estate con la nona edizione di “Jazz & Fruit”, l’evento che da anni anima il centro storico di Montauro con un mix originale di concerti live e degustazioni di frutta.

L’appuntamento è per sabato sera, alle ore 22:00 in Via Fiume, per una serata all’aperto, gratuita e aperta a tutti.

Ad esibirsi quest’anno sarà l’Acelo Greco Manna Trio, formazione raffinata e coinvolgente, capace di portare sul palco una fusione tra jazz contemporaneo, groove e sonorità calde ed espressive. Un concerto pensato per accompagnare il pubblico in un’atmosfera rilassata ma intensa, perfetta per un sabato sera d’estate.

Come da tradizione, la musica sarà affiancata da un percorso gustoso: frutta fresca, macedonie, intagli artistici e spiedini colorati accompagneranno la serata, offrendo un’esperienza multisensoriale che punta a coniugare intrattenimento, benessere e valorizzazione dei prodotti stagionali.

Jazz & Fruit è promosso dall’Associazione Culturale La Radice Sociale APS, con il patrocinio del Comune di Montauro, ed è inserito nel programma dell’Estate Montaurese 2025.

Negli anni ha saputo conquistare il pubblico con semplicità e qualità, portando nel borgo artisti jazz da tutta la Calabria e creando un format culturale replicato anche in altri contesti.

Una serata che unisce bellezza, condivisione e identità, nel cuore di uno dei borghi più suggestivi della costa ionica.