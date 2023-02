Sabato 25 febbraio una tavola rotonda dal titolo “Prospettive per la comunità di Guardavalle”

“Guardavalle 2.0”: “Diventare una vera comunità che guarda al futuro”. Tavola rotonda sabato 25 alle ore 17.00. Le elezioni comunali per scegliere il nuovo sindaco di Guardavalle per i prossimi cinque anni si avvicinano. Le consultazioni amministrative dovrebbero svolgersi nel corso di uno dei fine settimana tra qualche mese.

Nel paese sembra che la primavera sia sbocciata in anticipo, almeno politicamente. Nuovi Gruppi fanno sentire la loro voce. Tra questi il Comitato Spontaneo “Guardavalle 2.0” che ha organizzato per sabato 25 febbraio 2023, con inizio alle ore 17.00”, una tavola rotonda dal titolo “Prospettive per la comunità di Guardavalle”

La scelta di costituirci in Comitato – si legge nella nota diffusa in data odierna – è maturata nel tempo. Invano, infatti abbiamo sperato che si potesse ritornare a parlare di vera politica, ma così non è stato. Continueremo ad ascoltare ed esporre proposte utili per la crescita ed il benessere del nostro paese.

Lo scopo dell’incontro – spiega il Comitato – è di creare l’occasione per confrontarsi, per discutere, per esaminare le diverse problematiche e per porre le basi a un progetto comune, necessario per lo sviluppo di nuove idee e nuove progettualità, che saranno concretizzate insieme a quei politici rappresentativi che sappiano gestire al meglio le sfide future. Una tavola rotonda per fare un’analisi del contesto politico, sociale, economico e culturale e nel contempo fornire un’opportunità di confronto a chi opera nei vari settori e a tutti coloro che, avendo a cuore il proprio territorio, sono disponibili a collaborare fattivamente per definire azioni comuni.

L’incontro sarà anche un momento in cui gruppi politici, associazioni, operatori economici e cittadini possono intervenire su temi altamente sensibili per la vita della comunità. Non è facile raggiungere una comunione di intenti ma rimane, pur sempre, la premessa necessaria per dare vita a programmi e iniziative di successo in grado di contrastare o invertire la tendenza.

“Guardavalle 2.0” – si legge – intende offrire il proprio contributo alla realizzazione di un nuovo percorso di partecipazione e per farlo servono delle proposte di innovazione dei contenuti politici con una forte identità improntata sul civismo. Cittadini attivi e protagonisti del proprio domani. Un protagonismo vivo e vero che parte dalla volontà di costruire legami tra cittadini, un passo indispensabile per diventare una vera comunità che guarda al futuro.

Chiunque interessato può prenotare il proprio intervento inviando un messaggio, tramite profilo ufficiale Facebook “Guardavalle 2.0”, indicando nome e cognome e argomento. Il link da seguire per la prenotazione è il seguente: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090698101762. MaryWebEventy Produzioni Video provvederà ad effettuare la diretta che sarà diffusa in rete su CostaJonicaWeb.it, sui propri canali e sulla pagina fb di Guardavalle 2.0