Sabato 27 gennaio la posta della pietra d’inciampo a Girifalco

In memoria di Alfredo Rocco Stranieri deceduto nello Stammlager Nazista XII F di Forbach il 24 gennaio del 1945

Si terrà sabato alle ore 17 nei locali ristrutturati del Comune di Girifalco la cerimonia di posa della pietra d’inciampo in memoria del girifalcese Alfredo Rocco Stranieri deceduto nello Stammlager Nazista XII F di Forbach il 24 gennaio del 1945 ed a cui è stato riconosciuto lo stato di Internato Militare Italiano.

A seguire i lavori di quest’iniziativa – iniziata nel 2021 – è stata il consigliere comunale con delega alla Valorizzazione della Memoria Storica, Delia Ielapi, che a riguardo ha detto: “Il sacrificio di un uomo, ma che rappresenta il sacrificio universale, di un italiano, in particolare il nostro concittadino, Alfredo Rocco Stranieri, va celebrato da tutta la comunità. Il suo sacrificio e la sua, la nostra, pietra d’inciampo serve da monito ai nostri figli, alle generazioni future, in un periodo gravato da continue guerre, affinché simili atrocità non accadano più”.

La cerimonia sarà allietata dalla musica dell’orchestra degli studenti dell’IC Scopelliti “Sinapsi” e vedrà la partecipazione della famiglia di Alfredo Rocco Stranieri, del prefetto Enrico Ricci, del presidente del Consiglio Regionale, Filippo Mancuso, dell’assessore regionale Filippo Pietropolo, del presidente della Provincia, Mario Amedeo Mormile, del questore di Catanzaro, Paolo Sirna, dello storico Rocco Lentini e del presidente dell’Anpi Catanzaro, Mario Vallone.