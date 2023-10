Sabato 7 Ottobre la XXIV° edizione della Mostra micologica “Città di Catanzaro”

Sabato 7 Ottobre prenderà il via la Mostra micologica “Città di Catanzaro” giunta alla XXIV° edizione. La manifestazione, entrata a ragione nel novero degli appuntamenti naturalistici del Capoluogo, sarà organizzata e curata dal Gruppo Micologico “Sila Catanzarese”, col patrocinio del Comune di Catanzaro, presso i locali ex Stac a Piazza Matteotti.

L’inaugurazione è prevista alle ore 9,30 dal Presidente, Avv. Emilio Corea, e dagli altri membri del Gruppo. L’evento proseguirà fino alle 13,00, per riprendere il pomeriggio alle ore 15,30 fino alle 19,30. Stesso orario sarà osservato Domenica 8 Ottobre.

Si ricorda che, come nelle passate edizioni, i funghi verranno esposti sia col nome scientifico che col nome volgare, a mezzo di apposito cartellino sul quale sarà pure riportata la commestibilità o meno, contrassegnata anche da una fascia colorata rossa per i funghi velenosi, verde per i commestibili e gialla per quelli non commestibili. Gli esemplari verranno ordinati sui tavoli secondo il “metodo sistematico”, in base al quale si procede a raggruppare le specie appartenenti allo stesso genere ed alla stessa famiglia.

Gli esperti del Gruppo “Sila Catanzarese” saranno a disposizione a fornire utili informazioni per distinguere le specie commestibili da quelle tossiche ed altre delucidazioni, allo scopo di far conoscere i funghi dal vero agli appassionati ed a quanti intendono avvicinarsi a questa materia. I soci si attiveranno già a partire da venerdì 6 presso i boschi della Sila, della pre-Sila e delle Serre per raccogliere tutte le specie di funghi che sono reperibili ne territorio, per esporle alla osservazione di quanti vorranno fare visita alla mostra.

Nelle due giornate della mostra, sempre gli esperti dell’associazione si attiveranno per ricambiare gli esemplari esposti con altri più freschi, al fine di mantenere a livello più alto e naturale possibile la rappresentazione delle varie specie di funghi.

E’ utile ricordare che in commercio esistono tantissimi volumetti e guide, i giornali pubblicano avvertimenti e consigli, fotografie e disegni e tutto ciò spesso non corrispondono alla realtà scientifica, quindi occorre usare molta prudenza nel fare proprie le informazioni che vengono offerte. D’altra parte, non basta un libro o i disegni per consentire di distinguere i funghi buoni da quelli velenosi, anzi sono proprio questi strumenti che possono indurre ad un riconoscimento errato.

Spesso capita proprio agli incauti conoscitori di fare esperienza diretta di intossicazioni da funghi. La mostra micologica ed i consigli degli esperti sono una occasione importante per recepire corrette conoscenze e, soprattutto, acquisire quegli atteggiamenti di prudenza che sono la via maestra per evitare le intossicazioni. Per tutti coloro che vorranno approfondire la materia e diventare conoscitori sicuri su un buon numero di specie, sarà offerta la possibilità di frequentare il Gruppo Micologico che è una associazione senza fini di lucro.

Nell’ambito della manifestazione è previsto, per gli appassionati e anche per le persone che intendono avvicinarsi al mondo dei funghi, il concorso “Il porcino più grande”. Coloro che intendono partecipare dovranno presentare esemplari di porcini freschi che siano in condizioni di idoneità al consumo, da consegnare agli organizzatori entro le ore 17,00 di Domenica. La proclamazione dei vincitori con relativa premiazione avverrà alle ore 18,00 della stessa giornata.

Altra iniziativa della manifestazione sarà il laboratorio artistico/didattico per bambini, che si svolgerà dalle ore 10,00 alle 12,00 di Domenica.

Il Presidente del Gruppo micologico “Sila Catanzarese”, Avv. Emilio Corea, a nome del Direttivo e di tutti gli iscritti invitano gli appassionati e tutti i cittadini a partecipare.