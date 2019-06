Sabato 8 giugno “Gasperina in Festa”

Gran fermento a Gasperina per i tanto attesi festeggiamenti che si terranno sabato 8 giugno quando, alle ore 19:30, sfileranno in corso Mazzini i vincitori del Palio del Casale svoltosi a Camposano (NA) nel mese di maggio e che ha visto la Calabria, rappresentata dal Gruppo “ il Sotterraneo” di Gasperina, trionfare su tutte le regioni italiane e paesi esteri, aggiudicandosi il titolo Mondiale di corsa su asino.

I festeggiamenti prenderanno il via alle 19:30 , con un corteo in costume del Gruppo Folkloristico “I Taràntuli” che porterà in sfilata il Palio da Corso Mazzini fino a Piazza E. Fermi. , seguita poi, da una degustazione di prodotti enogastronomici laboriosamente preparati da tutte le associazioni Gasperinesi che hanno preso parte all’organizzazione dei festeggiamenti.

Orgogliosi del traguardo raggiunto, l’Associazione Culturale “il Sotterraneo” ringrazia tutti coloro che costantemente supportano le loro iniziative, le aziende, gli imprenditori, le attività commerciali e ristorative e tutta la popolazione gasperinese che partecipa attivamente apportando il suo contributo nella realizzazione delle iniziative e spronando a continuare con impegno e tenacia! Tutti invitati dunque, per celebrare la vittoria di Gasperina e della Calabria!