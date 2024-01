Saldi invernali 2024, in Calabria iniziano venerdì 5 gennaio

Scocca l’ora dei saldi invernali. Le prime due regioni a dare il via ai ribassi saranno oggi Basilicata e in Sicilia, mercoledì toccherà alla Valle D’Aosta e dal 5 gennaio anche la Calabria e tutte le altre regioni italiane. I ribassi prevedono sconti che andranno dal 30% al 70% e dureranno in media da 1 a 3 mesi.

La commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni, riunita il 21 novembre scorso, aveva accolto le richieste della maggior parte delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, confermando come data di inizio dei saldi invernali 2024 venerdì 5 gennaio in tutto il Paese, cioè il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, così come previsto nell’accordo relativo agli “Indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”.

Con l’arrivo del nuovo anno, come consuetudine, i negozi aprono le porte ai tanto attesi saldi invernali. Questo periodo è un’opportunità imperdibile per gli amanti dello shopping, offrendo sconti e promozioni su una vasta gamma di prodotti. Ma i saldi invernali non sono solo un’occasione per acquisti impulsivi. Possono anche essere un momento strategico per investire in capi di qualità e prepararsi per le stagioni future. Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio saranno 15,8 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro di affari di 4,8 miliardi di euro.

La maggior parte dei consumatori aspetta i saldi per trovare l’offerta giusta. Dai capi di abbigliamento alle attrezzature sportive, dagli elettrodomestici alla tecnologia, i negozi propongono prezzi scontati che spesso rendono i prodotti più accessibili. La caccia alle offerte diventa così una vera e propria mission. Molte persone pianificano attentamente i loro acquisti per massimizzare il risparmio.

Ma i saldi sono soprattutto un’opportunità di pianificare con anticipo le stagioni future. Uno dei settori più interessanti durante i saldi invernali è sicuramente la moda. I grandi marchi offrono sconti importanti su capi di abbigliamento invernale, permettendo agli acquirenti di rinnovare il proprio guardaroba a costi più contenuti.