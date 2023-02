Salmonella spp nel pesto con basilico genovese dop senz’aglio

Esselunga, a tutela della salute dei consumatori, ha segnalato sul proprio sito internet, dedicato agli avvisi di richiamo dei prodotti, il richiamo in via precauzionale di un lotto di pesto con basilico genovese dop senz’aglio a proprio marchio per la possibile presenza di Salmonella, riscontrata durante analisi effettuate in autocontrollo.

Il prodotto in questione è venduto da Esselunga. in confezioni da 140 grammi con il numero di lotto pr. 01/02/2023. Il pesto richiamato, fa sapere Esselunga, che la vendita del prodotto è stata tempestivamente bloccata. Il pesto con basilico genovese dop senz’aglio è stato prodotto da Esselunga SpA. nello stabilimento attivo di via Giambologna n 1, a Limito Di Pioltello in provincia di Milano.

A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto indicato e riportarlo in qualsiasi punto vendita della catena, dove sarà rimborsato anche senza lo scontrino.