San Sostene, l’arte identitaria cresce con il sostegno dei privati: nuove iniziative dal Borgo al lungomare

I contributi di Spectrum Brands Italia S.r.l. e del gruppo Nadara sostengono un percorso che unisce cultura, patrimonio marino ed energie rinnovabili.

L’arte come strumento per raccontare il territorio, valorizzarne l’identità e sensibilizzare alla tutela dell’ambiente. È questa la direzione del percorso che l’Amministrazione comunale e la Pro Loco di San Sostene intendono sviluppare, grazie anche ai contributi economici messi a disposizione da realtà private.

A sostenere le iniziative artistiche sono Spectrum Brands Italia S.r.l., con sede a Basiglio, e il gruppo Nadara, che gestisce il parco eolico di San Sostene. Un sostegno concreto che contribuirà ad arricchire il patrimonio artistico del paese, estendendo il progetto dal centro storico alla zona marina.

Nel Borgo Parlante, le nuove opere saranno dedicate al mondo sommerso, attraverso rappresentazioni del fondale ionico e delle sue bellezze. L’arte porterà così tra le vie del borgo il racconto del mare, rafforzando il legame tra le diverse anime del territorio sansostenese.

Sul lungomare, il percorso artistico intende richiamare la deposizione delle uova della tartaruga marina Caretta caretta, simbolo della ricchezza e della delicatezza dell’ecosistema costiero. Un tema che si inserisce in una più ampia visione di attenzione all’ambiente e di sostegno alle energie rinnovabili, mettendo in relazione patrimonio naturale, cultura e futuro sostenibile.

L’obiettivo condiviso dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco è sviluppare un’arte identitaria, diffusa e accessibile, capace di raccontare San Sostene attraverso i suoi luoghi, di coinvolgere la comunità e di offrire a cittadini e visitatori nuove occasioni di scoperta.

L’Amministrazione comunale e la Pro Loco rivolgono un sentito ringraziamento a Spectrum Brands Italia S.r.l. e al gruppo Nadara per la sensibilità dimostrata e per aver scelto di sostenere le iniziative artistiche del territorio. La collaborazione tra istituzioni, associazionismo e imprese rappresenta una risorsa preziosa per dare forma a progetti condivisi e trasformare l’attenzione verso la comunità in opportunità concrete di crescita culturale.

Dal Borgo al mare, San Sostene continua a raccontare la propria identità attraverso l’arte, con lo sguardo rivolto all’ambiente e alle nuove generazioni.