Sandokan, aperti in Calabria i casting per figurazioni speciali e piccoli ruoli

In vista della produzione della serie televisiva “Sandokan”, un evento internazionale tanto atteso, i casting per figurazioni speciali e piccoli ruoli si terranno il 6 e 7 aprile presso la sede della Fondazione Mediterranea Terina.

La serie, prodotta da Lux Vide in collaborazione con RaiFiction e con il sostegno della Calabria Film Commission, avrà come protagonista l’acclamato attore Can Yaman. La ricerca si concentra su una vasta gamma di profili, da individui di origine asiatica e caraibica a quelli con un look britannico, passando per cittadini indiani. È richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese, livello madrelingua.

Gli organizzatori sono alla ricerca di uomini e donne di varie fasce d’età, comprese tra i 18 e i 74 anni, che possiedano caratteristiche fisiche e somatiche attinenti all’epoca in cui è ambientata la serie. Pertanto, sono escluse persone con sopracciglia o contorno labbra tatuate, unghie ricostruite, o tatuaggi evidenti sul torace, collo, spalle, braccia e mani.

I bambini, di età compresa tra i 5 e i 12 anni, sono richiesti per ruoli specifici e devono essere di origine asiatica o africana, caraibica, cubana o indiana.

I casting si terranno presso la Fondazione Mediterranea Terina, situata nella zona Industriale Benedetto XI – frazione Ficarella, Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Gli orari saranno dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

Si sottolinea che la partecipazione al casting non garantisce automaticamente un ruolo nella serie. La decisione finale sarà presa dalla regia al momento dell’ingresso, al fine di evitare perdite di tempo inutili per i candidati.

Le riprese della serie sono programmate tra metà maggio e fine giugno. È importante notare che i dipendenti della Pubblica Amministrazione sono esclusi dalla partecipazione ai casting.

Per candidarsi, si prega di inviare la propria candidatura all’indirizzo email spoletinicasting@gmail.com