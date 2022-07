Santa Caterina dello Ionio, il 15 Luglio la presentazione del libro “Malinverno”

Per gli amanti della lettura inizia la stagione letteraria 2022 nella splendida cornice dei giardini di Torre Sant’Antonio, antica torre saracena sulla spiaggia del comune di Santa Caterina dello Ionio .

Si comincia il 15 luglio ore 19.00 con la presentazione del libro “Malinverno” dello scrittore Domenico Dara, vincitore del premio Stresa 2017 e finalista del premio Calvino, intervistato dalla giornalista Lorena Pallotta.

Astolfo Malinverno è il bibliotecario di Timpamara che oltre ai normali impegni del suo ruolo, di tanto in tanto passa dal macero per recuperare i libri che possono tornare in circolazione. Un giorno il messo comunale gli annuncia un nuovo impiego: il pomeriggio continuerà a occuparsi della biblioteca, ma la mattina sarà il guardiano del cimitero.

L’incontro che si terrà all’ombra della bellissima Torre di Sant’Antonio è gratuito e rientra nel programma degli incontri letterari che il Resort organizza ogni venerdì aprendo la struttura alla visita anche da parte di ospiti esterni.

Torre Sant’Antonio è una delle circa 50 Torri Saracene ancora in buono stato facente parte di un più ampio sistema difensivo della nostra costa di circa 350 costruzioni presente anche all’interno del famoso “Codice delle Meraviglie di Romano Carratelli”.