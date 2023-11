Satriano – Drosi e Corasaniti chiedono chiarimenti sull’inutilizzo delle attrezzature sportive del comune

Al Sindaco di Satriano

I sottoscritti consiglieri di minoranza, Fortunato Drosi e Vittoria Corasaniti,

CONSIDERATO che il Comune di Satriano nel 2011 ha avuto dalla Regione Calabria, attraverso il GAL Serre Calabresi (PIAR, Misura 3.2.1.), un finanziamento di euro 150.000,00 per la realizzazione di una Palestra Comunale;

CONSIDERATO che sono stati completati i lavori nell’anno 2014 con la riqualificazione del piano terra dello stabile che ospita la sede del Comune e con l’installazione di diverse attrezzature nuove e moderne per poter svolgere tutte le attività ginniche e sportive;

CONSIDERATO che qualche anno dopo sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza della sede comunale e per tale motivo le attrezzature della palestra sono state rimosse e collocate altrove;

CONSIDERATO che i lavori che hanno interessato la sede comunale sono stati ultimati da più tempo;

CONSIDERATO che tali beni costituiscono un’importante risorsa del Comune di Satriano e che potrebbero essere utilizzati e resi fruibili nell’ambito di progetti e/o iniziative che quest’Amministrazione ad oggi non ha inteso predisporre e adottare;

CHIEDONO

di sapere in maniera dettagliata e puntuale:

a) dove sono collocate le attrezzature sportive, quante sono e la loro tipologia;

b) lo stato in cui versano;

c) cosa intende fare l’Amministrazione comunale che sino a questo momento non ha ritenuto di dover prendere in esame la ripresa dell’utilizzazione delle attrezzature ginniche nell’interesse di tutti coloro che vorrebbero praticare le attività sportive.

E’ necessario che questo importante patrimonio pubblico venga impiegato come si deve e non resti inutilizzato con tutte le conseguenze negative che ne derivano.

Infatti, molti comuni sprovvisti di tutto questo vorrebbero fortemente avere risorse del genere per avviare iniziative utili alla comunità.

A Satriano, invece, nonostante ciò, si resta immobili ad aspettare che il tempo porti definitivamente tutto al degrado.