Basket Regionale Under 17, l’ASD Murialdina di Corigliano-Rossano batte l’NBS BigMat Soverato

La Murialdina, con un finale concitato, vince contro i pari età di Soverato. Primo quarto abbastanza soporifero con tanti errori al tiro dei ragazzi di Soverato, poco determinati, imprecisi e spreconi, mentre il locali sembrano quasi intimoriti.

Nel secondo quarto gli ospiti giocano con maggiore concentrazione e chiudono all’intervallo con 7 di vantaggio.

Alla ripresa, dopo pochi minuti, Chiriaco commette il quarto fallo seguito da un tecnico per proteste e si fa espellere ingenuamente. I giocatori di Soverato si innervosiscono e vanno in confusione. Coach Gioffrè mischia le carte passando ad una difesa a zona che, sembra dare inizialmente buoni risultati. I locali però, sospinti da un caloroso pubblico, si esaltano e cominciano una rimonta che li porterà a chiudere il terzo con soli 2 punti di distacco.

Nell’ultima frazione, a peggiorare la già precaria partita soveratese, ci pensa Palermo costretto ad uscire anche lui per falli. Finale tutto della Murialdina che trascinata da Pedone e da uno scatenato Arcuri, fa sua la partita con un parziale di 12-6.

Partita povera tecnicamente, nervosa ma molto avvincente con il risultato incerto fino alla fine. Vincono con merito i locali capaci di sopperire alla qualità con determinazione, entusiasmo e, soprattutto con tanta voglia di vincere.

Soverato dovrà fare ammenda per una partita alla sua portata buttata via per scarsa applicazione e troppo nervosismo, non chiudendo il match quando era in controllo e dominante pur senza brillare particolarmente. Forse i giovani di coach Gioffrè devono capire che le partite si vincono con la determinazione, il gioco di squadra e l’umiltà senza eccedere in manie di protagonismo e personalismi davvero fuori luogo. Non basta pensare di essere più forti, bisogna dimostrarlo in campo. Speriamo che questa lezione possa servire per crescere e migliorare.

ASD Pol Murialdina 51 – NBS BigMat Soverato 47

51 – 47 (9-8) (9-17) (21-16) (12-6)

ASD Murialdina: Pedone 20, Vulcano 1, Arcuri 19, Avoli 7, Pacenza 4, Cosentino, Santella, Capaldo, Pedace. Coach G. Saccone

NBS Soverato: Tuccio 11, Palermo 13, Chiriaco 6, Palaia 5, Paparazzo 7, Rosi 2, Morello 3, Filardo, Anastasio, Commodaro, Mazzucco. Coach S. Gioffrè