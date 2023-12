Satriano, il presepe artigianale “Gocce d’amore”: un inno alla tradizione

Un’installazione di 6 metri quadri simboleggia fede, valori e creatività

In un angolo pittoresco di Satriano, si erge un presepe unico, intitolato “Gocce d’amore”, che si estende su una superficie di circa 6 metri quadri. Questa opera non è soltanto un’espressione artistica della tradizione natalizia, ma un simbolo potente che incarna il flusso della vita e la speranza di un futuro migliore.

La parola “gocce” nel titolo evoca non solo il movimento meccanizzato dell’acqua, rappresentato da elementi come il mulino, la storica “fontana vecchia” e il fiume, ma simboleggia anche l’aspirazione che questo presepe, frutto della collaborazione stretta tra gli autori, diventi una delle molte gocce capaci di formare un mare di coesistenza positiva. Questa visione si estende ben oltre i confini di Satriano, toccando cuori in altre parti del mondo.

Il presepe è aperto al pubblico ogni giorno dalle 16 alle 20 fino al 2 febbraio. Situato nell’ex edificio comunale di Satriano, che si affaccia sulla piazza principale, offre ai visitatori un’esperienza unica e immersiva.

La realizzazione del presepe è il risultato del lavoro artigianale di tre artisti locali. Giuseppe Codispoti, noto come Pepè, ex fabbro, ha usato la sua abilità ed esperienza per coordinare il gruppo. Insieme a lui, Antonio Pisante, detto Tonino, anch’egli ex fabbro e discepolo di Pepè fin dalla giovinezza, e Silvano Sia, ex meccanico e idraulico-elettricista, hanno contribuito a dare vita a questa meravigliosa opera.

Ogni dettaglio del presepe è stato curato con dedizione e passione, riflettendo l’arte e la maestria di questi artigiani. Con “Gocce d’amore”, Satriano dimostra come la collaborazione, la creatività e il rispetto per la tradizione possano creare qualcosa di veramente straordinario, unendo una comunità e ispirando chiunque lo visiti.