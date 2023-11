Scambi culturali con una delegazione dell’Académie di Limoges al “Guarasci-Calabretta” di Soverato

Una delegazione di alto profilo proveniente dell’Académie di Limoges, giunta in Calabria per formalizzare una partnership educativa di rilievo con l’Ufficio Scolastico Regionale, ha fatto tappa all’IIS “Guarasci-Calabretta” di Soverato giovedì 9 novembre.

Si tratta di Eric Mathelin, referente Erasmus, Olivier Reymbaut, referente all’inclusione, Isabelle Faure, responsabile amministrativo del polo salute, Noémi Gatto, referente delle relazioni franco-italiane, Julie Rivet, referente alla democrazia scolastica, Evelyne Dourel, docente di design, e Laurent Lafaye, Dirigente Scolastico.

La giornata è iniziata con una cordiale accoglienza negli uffici di presidenza della sede ITE da parte delle delegate del Dirigente Scolastico Vincenzo Gallelli, Rossella La Rosa e Susanna Perri, dalla Coordinatrice della Commissione Erasmus d’Istituto, Connie Castanò, dalla docente referente di contatto, Miriam Cilurzo, dalla coordinatrice del Dipartimento di sostegno, Concetta Nisticò, insieme al team dei docenti di sostegno e Pina Staropoli del Dipartimento di Lingua Francese.

Il gruppo ha poi partecipato attivamente a delle sessioni di job shadowing, mirate a scambiare buone pratiche e a osservare le metodologie di insegnamento adottate presso l’istituto soveratese.

Una sessione di job shadowing curata dalla Prof.ssa Nisticò presso la sede centrale ITE, ha dato l’opportunità di assistere ad attività in classe con gli studenti diversamente abili, confrontandosi sulle migliori strategie di gestione della classe.

Un’altra sessione di job shadowing presso la sede succursale ITE, ha dato l’opportunità di assistere ad attività in classe dove si sono alternati le ragazze della classe quinta Esabac Techno che hanno brillantemente presentato il sistema scolastico italiano in lingua francese, la Prof.ssa Larosa che ha illustrato il funzionamento degli organi collegiali e la partecipazione attiva di studenti e genitori nella vita scolastica, la Prof.ssa Rossella Badolato che ha tenuto un’interessante lezione di letteratura italiana, mentre il Prof. Domenico Pisani ha introdotto il gruppo alle opere dell’artista calabrese Mattia Preti.

Un’ultima sessione di job shadowing si è svolta presso la sede Liceo, dove il gruppo è stato accolto da Salvatore Tuccio, sostituto del dirigente, e la DSGA Angela Arena, e ha avuto l’opportunità di interagire con il personale di segreteria per approfondire la gestione amministrativa della scuola.

La mattinata si è poi conclusa con una visita negli uffici del Comune di Soverato, dove il sindaco Daniele Vacca e gli assessori Caterina Gatto e Giusy Altamura, hanno dato loro il benvenuto. Qui, l’importanza degli scambi tra scuole è stata enfatizzata e le prospettive di collaborazione hanno ricevuto un caloroso sostegno.

Il “Guarasci-Calabretta” ha nuovamente dimostrato di essere un istituto aperto al confronto e promotore dell’arricchimento culturale e linguistico dei propri studenti. Con dieci studenti già accolti dalla scuola di Brive-la-Gaillarde la scorsa primavera, l’attesa è ora rivolta all’arrivo imminente, a fine novembre, di un gruppo dalla stessa scuola, consolidando ulteriormente i legami di collaborazione tra le due cittadine.