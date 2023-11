Badolato, al via i percorsi enogastronomici “Catoja e Cocipana”

Le due manifestazioni, co-promosse dal Comune di Badolato e dalla Pro Loco Badolato APS/UNPLI Calabria, sono organizzate nel contesto del piano regionale delle iniziative di promozione turistica sostenibile 2023 (L.R. 13/1985 – PAC – FUNT) della Regione Calabria – Dipartimento Turismo/Calabria Straordinaria.

Nelle prossime settimane, il calendario degli eventi autunnali di Badolato (CZ) – nato da un coordinamento tra il Comune di Badolato, le Associazioni locali, le Parrocchie e le Confraternite Religiose – si arricchirà di due importanti percorsi enogastronomici identitari denominati “Catoja e Cocipana” (due luoghi-simbolo per e della comunità locale e della cultura popolare).

Il primo appuntamento si svolgerà Domenica 19 Novembre nell’antico borgo, luogo ricco di antichi “catoja”; il secondo appuntamento è in fase di programmazione per Domenica 10 Dicembre a Badolato Marina (con le collaborazioni di cittadini, commercianti ed operatori turistici locali ed altre importanti organizzazioni del territorio come ad esempio l’Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi). Un percorso tra i rioni storici della frazione Marina – in cui sono presenti ed ancora attivi forni a legna pubblici, detti appunto “cocipana” – ufficialmente nata nel Marzo del 1952 a seguito della consegna dei primi alloggi popolari ai badolatesi dopo il terremoto del 1947 e l’alluvione del 1951.

Entrambe le manifestazioni rientrano in un programma strategico più ampio di promozione turistico-culturale e di internazionalizzazione denominato “Badolato nel Mondo – Il Mondo a Badolato” in vista del 2024 “Anno del Turismo delle Radici” (così formalmente deciso dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale e dal Ministero del Turismo). Un lungo ed intenso percorso strategico di eventi ed attività promozionali, il cui avvio ufficiale verrà sancito Domenica 19 Novembre con un interessante evento che si articolerà, tra pomeriggio e sera, nell’antico borgo di Badolato col seguente programma:

– Ore 16.00 c/o Sala Consiliare del Municipio (C.so Umberto I n.192)

“Mediterraneo da gustare e vivere”

PRESENTAZIONE del libro “Maramenti – Viaggio tra i ricordi della cucina tipica calabrese” con:

– Barbara Froio, autrice

– Rossana Tropea, consulente alimentare

– Lidia Cipriani, docente e chef

– Pia Russo, assessora

– Daniela Trapasso, moderatrice

A seguire, tra le vie del centro storico, si terrà un itinerario storico-culturale ed enogastronomico alla scoperta del borgo con visita e degustazione finale presso “catojo” locale. Il primo appuntamento sarà, altresì, caratterizzato dalla presentazione del progetto artistico-culturale “Un giorno all’improvviso” a cura di Armonie d’Arte, Nastro di Mobius e L’Altro Teatro.