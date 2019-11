Scene di panico a Davoli Marina, un 20enne tenta di accoltellare un uomo alla guida

Un ragazzo di Davoli, S.P. ventenne appunto, si è avventato contro un automobilista che stava percorrendo la rotatoria di Davoli marina in direzione Soverato solo perché quest’ultimo avrebbe detto al ragazzo di stare più attento nell’attraversare la strada nel tratto della rotatoria ma soprattutto di non farlo in modo incauto.

Da ciò il ventenne si sarebbe scagliato contro l’autista, che si era fermato poco più avanti, con un pugnale in mano inveendo in modo pericoloso. Per fortuna la presenza di tante persone e l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della locale Stazione, ha fatto si che il ventenne si allontanasse in tutta fretta.

Predisposti nell’immediato i controlli sul territorio dal comandante della locale Stazione, maresciallo Ugo Albanese, l’aggressore è stato ritrovato all’interno di un esercizio commerciale non tanto distante e denunciato all’autorità giudiziaria a piede libero. (Mario Arestia – Gazzetta del Sud)