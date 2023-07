Scomparso il professore Salvatore Criscuolo, atleta e presidente della Crisal Soverato

Gli atleti della ex CRISAL SOVERATO ricordano il loro Presidente Salvatore Criscuolo scomparso oggi, uomo di sport a livello nazionale e Presidente di una delle più importanti società sportive calabresi, vincitrice di numerosi titoli ed affermazioni a livello nazionale.

Vorremmo ricordare l’uomo, l’atleta, e soprattutto la sua grande umanità e il suo impegno nel promuovere lo sport dell’atletica leggera tra i giovani.

Non dimenticheremo mai il suo stile, che lo portava a saltare gli ostacoli dei 3000 metri siepi con classe ed eleganza, tanto da essere citato ad esempio sulle riviste di sport.

Che la terra gli sia lieve, ti porteremo per sempre nel cuore.

Per tutti gli ex atleti CRISAL SOVERATO gli amici Antonio Condito, Giuseppe e Francesco Menniti.

VOLLEY SOVERATO: Cordoglio per Salvo Criscuolo

La società Volley Soverato si unisce al grave dolore che ha colpito la famiglia Criscuolo per la perdita del caro Salvo, grande sportivo della città di Soverato e non solo. Vicinanza e sentite condoglianze al figlio Luigi che per varie stagioni ha ricoperto il ruolo di osteopata della squadta biancorossa.