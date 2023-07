Ettore Guidetti il nuovo coach del Volley Soverato

Immediata risposta del Volley Soverato dopo la “scorrettezza” da parte di coach Andrea Mafrici e la sua procuratrice. La società del presidente Matozzo, come sempre, si é rimboccata le maniche contattando in poche ore il nuovo condottiero delle “cavallucce marine”.

Sarà Ettore Guidetti a sedere sulla panchina biancorossa nella stagione 2023/2024. Risposta veloce e piena di entusiasmo quella dell’allenatore nato a Mirandola nel 1974 che ha deciso di sposare in pieno il progetto calabrese.

Guidetti vanta un’esperienza importante sia in Italia che all’estero dove ha guidato la nazionale seniores svedese. Passando invece al nostro paese, le squadre da lui guidate sono state CDA Talmassons, Fenera Chieri e in precedenza Casa Modena come assistente allenatore.

Per lui esperienza anche ad Urbino nella stagione 2012/2013 e nella precedente sulla panchina dell’Antares Volley Verona. Si tratta di un coach che arriva a Soverato con tanto entusiasmo e che troverà un ambiente pronto a stare vicino alla squadra.

É stata un’ottima operazione di mercato quella condotta causa un’emergenza non voluta da parte di patron Matozzo e i suoi collaboratori. Adesso si potrà pensare con entusiasmo e convinzione maggiore alla prossima stagione.