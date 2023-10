Sconfitta in casa per il Volley Soverato

Stecca la prima casalinga della stagione il Volley Soverato che al Pala Scoppa viene superato per tre a zero dalla compagine della Cda Talmassons. Sconfitta che dunque non porta punti in cascina per le calabresi che nel match contro le ragazze dell’ex Barbieri non sono riuscite a dare continuità in campo quando si è stati avanti di qualche punto.

Passiamo alla partita. Coach Guidetti schiera Orlandi in regia e Okenwa opposto, al centro coppia formata da Barbazeni e Guzin, in banda Jurdza con Buffo e libero Vittorio. Le ospiti partono con Eze Blessing al palleggio e Kavalenka opposto, Eckl e Costantini coppia al centro con le schiacciatrici che sono Populini e Hardeman, libero Negretti.

Parte la gara con le due squadre che nelle prime battute di gioco si studiano con il punteggio in equilibrio, 9-9. E’ la squadra ospite a tentare l’allungo sul punteggio di 13-18 con Soverato che accorcia fino al meno due, 16-18 e time out chiesto dalle friulane. Non riesce la squadra di casa questa volta a reagire e Talmassons chiude 17/25 il primo gioco.

Sembra partire meglio Soverato nel secondo parziale e si porta avanti 9-5 ma reagiscono le sopiti che impattano nel punteggio con coach Guidetti costretto al time out sul 9-9. Spinge il pubblico del Pala Scoppa e le biancorosse vanno avanti 15-13 con time out questa volta chiesto dall’ex Barbieri. Al rientro ribalta la situazione la compagine ospite ma è nuova parità sul 16-16; più due Talmassons e tempo per Soverato sotto adesso 16-18.

Soverato in difficoltà e ne approfittano le avversarie che allungano sul 16-20; set in mano alle friulane che chiudono con il punteggio di 17/25. Sente il peso di stare sotto la squadra di casa che parte male nel terzo set con la Cda che passa subito a condurre 3-6 e time out immediato chiesto da Guidetti; i tifosi sostengono Frangipane e compagne che lottano cercando di recuperare lo svantaggio.

Più cinque Talmassons, 10-15, ma Soverato accorcia sul 13-15 ed è time out per coach Barbieri. Fase decisiva della gara con Eckl e compagne che sono nuovamente avanti di cinque lunghezze, 16-21. Non riesce Soverato a recuperare e cede il set 18/25. Un ko che lascia Soverato fermo a tre punti in vista della doppia trasferta con Como e Brescia.

Volley Soverato 0

Cda Talmassons 3

Parziali set: 17/25; 17/25; 18/25

VOLLEY SOVERATO: Barbazeni, Romanin, Coccoli, Tolotti, Jurdza, Zuliani, Frangipane, Orlandi, Buffo, Guzin, Vittorio (L), Okenwa. Coach: Ettore Guidetti

CDATALMASSONS: Bagnoli, Hardeman, Populini, Grazia, Monaco (L), Piomboni, Bole, Eze, Kavalenka, Gulich, Negretti (L), Eckl, Costantini. Coach: Leonardo Barbieri

ARBITRI: Pecoraro Sergio – Guarneri Roberto