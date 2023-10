Esordio convincente per la NBS Edil MC Costruzioni

Esordio stagionale per la NBS Edil MC Costruzioni: al Palascoppa di Soverato, nella gara valevole per la prima giornata del campionato Divisione Regionale 1 di pallacanestro, arriva Pianopoli, storica avversaria di epiche battaglie cestistiche a cavallo tra la fine degli anni 2000 e i primi del decennio successivo.

Il primo quintetto di Coach Fabio Pirillo vede schierati Riverso (all’esordio assoluto con i colori bianco-blu), Tuccio e Rotundo sul perimetro e Maida-Fall sotto le plance. Si ricostituisce, dunque, la coppia di lunghi che tante soddisfazioni ha regalato nelle stagioni passate al pubblico di fede soveratese.

Gli ospiti rispondono con Mercuri, Carchedi, Fragiacomo, Piccione e l’esperto Alfredo Lazzarotti.

Primo quarto che scorre sul filo dell’equilibrio. Le squadre danno vita ad un testa a testa che accende il pubblico presente sugli spalti: l’intesa tra Maida e Fall è subito vincente, il loro gioco “alto-basso” è micidiale. Ottimo anche l’apporto di Lupica dalla panchina, 2/2 per lui dal campo. Tra gli ospiti un implacabile Lazzarotti infila due bombe che permettono a Pianopoli di restare a contatto con Soverato. Risultato parziale 17/15 per i padroni di casa.

Il secondo quarto vede Soverato partire subito forte, con una schiacciata spettacolare di Fall, un tiro da due di Tuccio e una tripla ancora di Lupica, che chiude un parziale di 7/0 per i locali. Pianopoli, tuttavia, non sembra accusare i colpi inferti dall’attacco avversario e tiene botta, mantenendosi sempre a distanza poco rassicurante. Tra i bianco-blu fa il suo esordio anche Gallo, che iscrive subito i suoi primi due punti a referto, come già aveva fatto l’altro debuttante Riverso, segnando nel primo quarto. Fa il suo ingresso anche Domenico Palaia, al rientro dopo un lungo stop e accolto da una ovazione del Palascoppa. Soverato tiene, comunqu a bada le fiammate degli ospiti e si arriva, così, all’intervallo lungo sul punteggio di 42/32 per l’NBS.

Nel terzo quarto i ragazzi di coach Pirillo provano ad amministrare il vantaggio e le energie, sia pur con qualche amnesia difensiva e qualche forzatura in attacco di troppo (che fanno aumentare i decibel dell’allenatore, mettendo a dura prova le sue corde vocali). Pianopoli però non ne approfitta del tutto (complici anche le basse percentuali dalla lunetta) ed il margine tra le due squadre aumenta. Il parziale alla fine del periodo è di 62/49 per Soverato.

L’ultima frazione di gioco non fa registrare grossi scossoni all’andamento della partita e l’NBS si impone col risultato finale di 76/68. Da segnalare l’esordio in prima squadra di Andrea Chiriaco, bagnato dal primo canestro della sua carriera.

Primi due punti per la compagine ionica all’esordio in campionato, contro una formazione temibile e che ha lottato fino all’ultimo, nonostante il divario di punteggio accumulato negli ultimi minuti.

Ottime risposte per il coach, sia per quanto riguarda l’inserimento dei nuovi innesti, sia per la conferma della crescita del gruppo dello scorso anno. Appuntamento alla prossima partita, che vedrà la EDIL MC impegnata in trasferta contro Pellaro.

Nuovo Basket Soverato-Pianopoli 76-68

(17-15,25-17,20-17,14-19)

Nbs:Chiriaco 2,Riverso 9,Gallo 8,Tuccio G. 12,Longino,Lupica 10,Riccio 2,Fall 13,Maida 18, Rotundo 2,Palaia, Tuccio L., .All Fabio Pirillo

Pianopoli:Piccioni,Cerra 5,Bova,Verso 7,Mercui 1,Carchedi 11,Bova 1,De Vita 5,Fragiacomo 18,Piccione 6,Lazzarotti 14,Cosentino.