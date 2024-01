Sconfitta in Lombardia per il Volley Soverato contro la Futura Busto Arsizio. Tre a zero per le ragazze di coach Amadio che si confermano al secondo posto in classifica. Una gara senza storia con le padrone di casa troppo più forti delle calabresi. Soverato ha giocato comunque a testa alta e al massimo delle proprie possibilità.

Futura in campo con Monza in regia e Zanette opposto, al centro Tonello con Furlan, Cvetnic e Coincecao schiacciatrici mentre il libero é Bonvicini. Ospiti invece che schierano Romanin in regia e Zuliani opposto, al centro Guzon e Barbazeni, schiacciatrici sono capitan Buffo e Frangipane con Vittorio libero.

Primo set che vede subito le locali guadagnare un ottimo margine di vantaggio su Soverato, 20-8, e chiusura di set per 25/18. Soverato cerca di restare vicina alle padrone di casa nel secondo parziale ma Busto ci mette poco a guadagnare quel maegine di vantaggio che porta sicurezza nella squadra di casa. Punteggio di 12-5, 18-10 poco dopo.

Nonostante qualche punto rosicchiato a Busto, Soverato cede il set 25/19.. Inizia il terzo set con la Futura avanti 10-5; Barbazeni e compagne tentano di ribattere colpo su colpo ma la cosa non é semplice. Aumenta il distacco tra le due contendenti con le locali che conducono 18-10.

Prosegue senza storia il parziale con la Futura che chiude 25/14 e conquista altri tre punti per continuare il suo bel percorso. Adesso subito testa all’ultima gara di regular season domenica prossima al Pala Scoppa contro Bologna. Per Soverato sarà necessario andare a punti prima del via della pool salvezza

Futura Busto Arsizio 3

Volley Soverato 0

Parziali set: 25/18; 25/19; 25/14

VOLLEY SOVERATO: Barbazeni 7, Romanin 1, Coccoli, Zuliani 5, Frangipane 8, Orlandi, Buffo 5, Guzin 6, Vittorio (L). Coach: Ettore Guidetti

BUSTO ARSIZIO: Pomili 7, Bresciani ne, Monza 3, Coincecao 1, Tonello 14, Zanette 8, Osana (L), Furlan 11, Bonvicini (L), Cvetnic 4, Rebora ne, Bosso, Del Core 4. Coach: Daris Amadio

ARBITRI: Pazzaglini Marco – Ayroldi Raffaella

DURATA SET: 23′,24’,20’. Tot 1h07’

MURI: Busto 10, Soverato 6