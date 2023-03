Sconfitta in quattro set per il Volley Soverato a Mondoví

Sconfitta in quattro set, tre a uno, per il Volley Soverato nella trasferta di Mondovì contro le padrone di casa. Primi due set a favore delle locali che hanno condotto bene il gioco, con Soverato che ha avuto una reazione nel terzo per poi capitolare nel successivo parziale. Mondovi in campo con Giroldi in regia e Decortes opposto, al centro Pizzolato e Riparbelli, in banda Grigolo e Populini con Bisconti libero.

Risponde la squadra di Chiappini con Malinov e Korhonen a formare la diagonale, al centro Cecchi e Giambanco, in banda la statunitense Schwan con capitan Giugovaz, libero Ferrario. Equilibrio nelle prime battute dell partita con le locali che hanno qualche punto di vantaggio, 10-5 e 11-8; Soverato cerca di ricucire lo strappo soprattutto con le sue attaccanti ma le ragazze di coach Solforati spingono ancora di più e nella seconda parte del parziale guadagnano maggiore vantaggio che permette loro di chiudere per 25/19.

Secondo parziale con le ospiti che restano attaccate nel punteggio, 5-4, ma la Lpm prova a scappare e si porta sul punteggio di 8-5 e 10-6 con time out calabrese. Più cinque per le piemontesi, 13-8, e Mondovi cerca adesso di piazzare il colpo decisivo di questo secondo gioco. Vantaggio che aumenta, 16-8, e set che vede Soverato al momento non reagire. Set in mano alle padrone di casa che chiudono 25/14. Sono di due set tenta di reagire la compagine guidata da Chiappini che si trova sotto 9-8 e 11-10 nella prima fase del terzo set.

Break biancorosso e coach Solforati chiama time out con Mondovi sotto per 11-14; squadre vicine nel punteggio, 15-17, con Riparbelli e compagne che cercano la rimonta; Soverato si riporta tre punti avanti, 15-18, in questa fase decisiva del set ma la squadra di casa si rifanno sotto, 18-19 ed é coach Chiappini a chiedere time out. Scelta giusta di Chiappini perché Soverato al rientro ritorna a più tre con Korhonen e Schwan, 18-21, con time out Mondoví.

Recupera punti la squadra di casa dal 19-23 al 22-23 ma arrivano due palle set per Soverato che chiude subito 22/25 con la finlandese Korhonen. Set numero quattro che inizia con Mondovi e Soverato sul 7-7. In questa fase le ioniche cercano di non perdere terreno dalle avversarie e giocarsi questo parziale al meglio.

Break piemontese, però, è punteggio di 11-7, con time out ospite. Aumenta il distacco, 14-8, per Bisconti e compagne. Si gioca con le piemontesi avanti 21-14 e le ospiti che non riescono a recuperare. Mondovi vince 25/18. Per le ragazze del presidente Matozzo nel prossimo turno ci sarà la sfida casalinga contro Brescia per la terza giornata della pool promozione.

Lpm Bam Mondoví 3

Volley Soverato 1

Parziali set: 25/19; 25/14; 22/25; 25/18

Lpm Mondoví: Zech, Longobardi, Populini 11, Giubilato (L), Colzi ne, Pizzolato 12, Grigolo 16, Riparbelli 8, Giroldi 2, Takagui, Decortes 20, Bisconti (L). Coach: Matteo Solforati

VOLLEY SOVERATO: Malinov, Schwan 15, Cecchi 8, Ferrario (L), Giambanco 2, Cherepova, Giugovaz 13, Zuliani, Salviato 1, Korhonen 18, Barbaro ne. Coach: Luca Chiappini

ARBITRI: Papapietro Eustachio – Angelucci Claudia

DURATA SET: 21′,22′,28′,23′. Tot 1h34′

MURI: Lpm Mondoví 7, Soverato 6