Sconfitta in quattro set per il Volley Soverato contro la Cda Talmassons

Sconfitta in trasferta per il Volley Soverato contro la cda Talmassons. Tre a uno per le friulane che hanno avuto di fronte un Soverato battagliero soprattutto nel primo e terzo set. Le calabresi erando andate avanti un set a zero ma poi hanno subiro la rimonta di Populini e compagne.

Padrone di casa con Eze al palleggio e Kavalenka opposto, al centro la coppia Eckl e Costantini con Populini e Haredeman schiacciatrici, libero Negretti. Soverato risponde con Orlandi e Jurdza a formare la diagonale, al centro Guzin e Barbazeni, schiacciatrici sono Buffo e Okenwa con libero Vittorio.

Dopo un avvio di gara che vede Talmassons e Soverato in parità, 8-8,sono le ospiti ad affacciarsi avanti sul 9-12 e guadagnano altri punto più avanti con le calabresi che si portano sul 12-18 ed é time out per le locali.

Al rientro sul 13-19 break Talmassons che si riporta a meno due 18-20; Soverato è bravo a respingere gli ulteriori attacchi delle ragazze di Barbieri e chiudono 21/25. Perso il primo gioco, la cda parte forte e si porta subito sul punteggio di 10-3 con le biancorosse di Guidetti che cercano la rimonta difficile. Nonostante qualche punto recuperato non riesce l’aggancio e così Eze e compagne chiudono per 25/19.

Terzo set equilibrato con Soverato che allunga sul più tre, 10-13; in questa fase ci sono errori da entrambe le parti e questo non giova sicuramente allo spettacolo, d’altronde in palio ci sono punti importanti per i rispettivi obiettivi. Fase altalenante della partita.

La cda opera il sorpasso sul 16-15 con Hardeman ma le ospiti protestano per alcune invasioni fischiate contro. Fase delicata del set e del match; più due Talmassons ed è time out per Guidetti sul 18-16. Aumenta il vantaggio la cda con le ospiti che cedono 25/20.

Quarto set con Talmasson che gestisce sin da subito il gioco. Soverato perde terreno e non riesce a recuperare. Il set termina 25/13. Per il Soverato adesso ci sarà un doppio turno casalingo. Domenica prossima al Pala Scoppa sfida contro Albese Como.

Cda Talmassons 3

Volley Soverato 1

Parziali set: 21/25; 25/19; 25/20; 25/13

CDA TALMASSONS: Bagnoli, Hardeman 24, Populini 14, Grazia, Monaco (L) ne, Piomboni 6, Bole 1, Eze 3, Kavalenka 6, Gulich, Negretti, Eckl 13, Costantini 8. Coach: Leonardo Barbieri

VOLLEY SOVERATO: Barbazeni, Romanin, Coccoli, Tolotti ne, Jurdza 2, Zuliani 2, Frangipane 9, Orlandi 1, Buffo 11, Guzin 9, Vittorio (L), Okenwa 14. Coach: Ettore Guidetti

ARBITRI: Proietti Deborah – Polenta Martin

DURATA SET: Giulietti Fabrizio – Tundo Virginia

MURI: Talmassons 18, Soverato 6