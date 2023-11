Sconfitta per il Volley Soverato nel turno infrasettimanale contro la Fcredil Bologna

Perde tre a uno il Volley Soverato nel turno infrasettimanale contro la Fcredil Bologna. Una trasferta nella quale le ioniche puntavano a conquistare punti importanti per la classifica; era un pó uno sconto dirette con le conpagini divise da un solo punto prima del match.

Presenti sugli spalti del Pala Marani i ragazzi del “Club Palanca” di Bologna che hanno incitato la squadra della loro regione esponendo uno striscione: “Schiacciamo la volenza. Basta femminicidi”. Passiamo al match.

Bologna schiera Saccani in regia con Fiore oppoato, al centro coppia formata da Neriotti e Rossi, in banda Lotti e Ristori con libero Laporta. Soverato risponde con Orlandi e Jurdza a formare la diagonale, al centro Guzin e Barbazeni, schiacciatrici sono Buffo e Okenwa con libero Vittorio.

Gara che prende il via ed é subito Bologna a guadagnare un buon margine di vantaggio sulle avversarie, 12-7, con Soverato che cerca di rientrare e non perdere ulteriore terreno. Le padrone di cas sbagliano meno e nella seconda parte aumentano il divario chiudendo 25/16 il primo set. Soverato inizia bene nel secondo parziale portandosi sul 9-14 e arriva il time out per le locali.

Mantiene il vantaggio Soverato, 13-17, chiudendo il set con il punteggio di 17/25. Molto equilibrato il terzo gioco con le due squadre che si alternano nel punteggio ma la parità rimane fino al 18-18; qui Soverato passa a condurre 18-21 ma Bologna si rifà sotto 20-21. Le calabresi però hanno uno scatto importante guadagnando due palle set, 22-24 che vengono annullate dalle locali.

Qualche decisione discutibile degli arbitri permette a Bologna di vincere il set alla seconda palla set per 27/25. Il set perso lascia strascichi in casa biancorosse. É infatti Bologna a partire bene nel quarto gioco e pian piano guadagna un buon vantaggio la squadta di Zappaterra 13-4; Soverato non riesce a rientrare e così la gara prende la via di casa con la Fcredil che vince 25/18 e tre set a uno portandosi a undici in classifica.

Si chiude così il girone di andata. La squadra di Guidetti al giro di boa é con sette punti e domenica al Pala Scoppa bisognerà vincere con la Siderco Pescara.

Fcredil Bologna 3

Volley Soverato 1

Parziali set: 25/16; 17/25; 27/25; 25/18

FCREDIL BOLOGNA: Ristori 13, Taiani (L) ne, Del Federico ne, Fiore 15, Lotti 12, Tresoldi, Bongiovanni ne, Laporta (L), Bovolo, Neriotti 11, Rossi 11, Saccani 4, Tellaroli. Coach: Andrea Zappaterra

VOLLEY SOVERATO: Barbazeni 6, Romanin, Coccoli, Tolotti ne, Jurdza 2, Zuliani, Frangipane 9, Orlandi 7, Buffo 15, Guzin 7, Vittorio (L), Okenwa 14. Coach: Ettore Guidetti

ARBITRI: Proietti Deborah – Polenta Martin

DURATA SET:

MURI: Bologna 15, Soverato 12