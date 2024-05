Scontro frontale tra due auto nel catanzarese, muore un 25enne di Sersale

Un giovane di 25 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada provinciale che collega l’abitato di Cropani a quello di Sersale, in provincia di Catanzaro. La vittima si chiama Roberto Spadafora ed era residente proprio a Sersale.

L’incidente è avvenuto per cause in corso di accertamento ed ha coinvolto due autovetture in uno scontro frontale. Un secondo giovane è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina per ricostruire la dinamica e le ambulanze del 118.

Il cordoglio del sindaco di Cropani

“Ieri sera lungo la SP 180 un terribile incidente stradale ha strappato, all’affetto dei suoi cari e di tutta la comunità di Sersale, una giovane vita, quella di Roberto Spadafora. Ci stringiamo forte alla famiglia di Roberto esprimendo loro sentimenti di profonda tristezza e di cordoglio per l’immane tragedia”.