Scontro tra scooter e auto a Perugia, morti due giovani calabresi

Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto ieri alla periferia di Perugia lungo la strada che collega Ponte San Giovanni a Ponte Valleceppi.

Secondo quanto riporta il Perugia Today le vittime coinvolte sono Vittorio Caprino di Fagnano Castello e Giuseppe Melle di Cetraro. Dalle prime informazioni, si sarebbe trattato di uno scontro tra una moto e un’auto.

Le cause di quanto successo sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale L’incidente è avvenuto in località strada Ornari.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto, uno scooter con a bordo due ragazzi si è scontrato con un’auto, che a sua volta è stata tamponata da un furgoncino che trasportava legna. Sul posto oltre ai vigili del fuoco di Perugia, polizia locale e 118.