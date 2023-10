Scuola di “morzello”, al via il 3 novembre l’iniziativa dell’Antica Congrega Tre Colli

Si è svolta nella Sala Giunta della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, la conferenza stampa di presentazione della Seconda Edizione della Scuola di “morzello”, piatto tipico più importante della gastronomia catanzarese.

La presentazione dell’evento, ideato ed organizzato dall’associazione “Antica Congrega Tre Colli” di Catanzaro, ha visto nel prologo i saluti del presidente dell’Ente Camerale, Pietro Falbo, il quale ha evidenziato l’importanza per il territorio di una Scuola di questo tipo, date le potenziali ricadute per lo sviluppo del medesimo. E’ seguita la presentazione da parte del presidente dell’Antica Congrega, Francesco Bianco, che, dopo avere ringraziato il presidente Falbo per il patrocinio, ha illustrato il programma e gli aspetti più salienti. I docenti della Scuola si divideranno tra associati dell’Antica Congrega Tre Colli e nomi esterni all’associazione.

Il programma prevede l’inizio il prossimo venerdì 3 novembre, nel quale interverranno Luigi Scordamaglia, consigliere delegato Delegato di Filiera Italia), la chef Nadia Tappen; la giornalista esperta di food Margo Schachter e il responsabile della Scuola di Alta Formazione dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Stefano Alcaro. Il 4 novembre sarà la volta di Francesco Faragò, dirigente medico dell’Asp di Catanzaro e di Rocco Reina, docente all’Umg.

Venerdì 10 e sabato 11 novembre sarà il turno di Giuseppe Caruso, professore dell’Istituto Tecnico Agrario “Vittorio Emanuele II” di Catanzaro, e degli associati William Panzino e Roberto Viscomi e della Chef Nadia Tappen; venerdì 17 e sabato 18 novembre toccherà alla chef Anita Ferragina, agli associati Enzo Celi e Nicola Gallella e allo storico Mario Mauro.

Venerdì 24 novembre ci sarà la lezione curata dall’associato Mariano Mancuso e si concluderà sabato 25 con i test finali per i corsisti, prima di ricevere gli attestati di partecipazione.