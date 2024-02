Sesta vittoria di fila per l’NBS EdilMc Soverato contro la Bim Bum Rende

Partita senza storia al Palascoppa, finita appena iniziata. Solita partenza a razzo dei “cagnacci” che aggrediscono gli avversari senza lasciare nessuna via di scampo. Billy va a canestro dopo appena 19 secondi e coadiuvato da Maida, anche lui scatenato, dopo soli 3 minuti mettono Rende sotto 9-0. Non si fermano i soveratesi ed il parziale si chiude con uno scarto abissale 21-2!!! Per un Rende frastornato solo 2 liberi.

Nel secondo quarto coach Pirillo fa riposare i suoi big mentre Rende ha una reazione d’orgoglio e si aggiudica il tempo per 11-17 recuperando nel punteggio che però rimane saldamente in mano a Soverato. All’intervallo lungo il tabellone recita 32-19.

Al rientro in campo si ripete il copione iniziale, oltre ai due sopra citati entrano in partita anche Riverso, Tuccio e tutti gli altri orchestrali soveratesi. Per Rende non c’è scampo, altro parziale spaventoso: 24-10. Si protocolla il vantaggio massimo, +27.

▶Il finale vede i locali in tutto relax e Rende ne approfitta piazzando un buon 20-9 riportando il distacco a livelli onorevoli. Finisce 65-49.

Ancora una prova di forza del team Pirillo che si sbarazza senza fatica di una combattiva ma acerba Bim Bum Rende, mai veramente in partita tranne quando i locali si sono concessi delle pause di controllo del match. Ancora una splendida partita del duo Maida/Fall in grande spolvero, in doppia anche Gabriele Tuccio ma ottima prova corale di tutta la squadra.

Per Rende, imbrigliato il bomber Vasta, poco da segnalare tanta buona volontà ma poco da fare contro un avversario più forte ed esperto, in doppia Madrigrano, discreta prova di Giacoia.

L’NBS consolida così la terza posizione in classifica. Domenica prossima è atteso sul difficilissimo campo della Cestistica Gioiese, capofila del torneo con grande merito. Il pronostico ovviamente è tutto per i gioiesi ma Soverato non ha niente da perdere; la squadra gode di ottima salute fisica e mentale. Di sicuro sarà un match combattuto e ad alto contenuto spettacolare.

SOVERATO – RENDE 65:49 (21-2) (11-17) (24-10) (9-20)

SOVERATO: Paoletti 2, Riverso 8, Gallo, Dell’Isola, Tuccio G. 11, Palermo 2, Lupica 3, Riccio 2, Fall 19, Maida 15, Rotundo 1, Palaia 2; All. F. Pirillo

RENDE: Donnici, Lappano 5, Carravetta 2, Diatta, Paciola, Madrigrano 11, Vasta A. 7, Giacoia 9, Vasta D. 2, Montemurro 6, Candreva, Guido 7.

Arbitri: Caputo A. Staropoli A.