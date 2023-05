Si è concluso al “Malafarina” di Soverato il progetto A.O.F. “La Scuola in un Click”

Il 27 maggio 2023 all’Istituto “Malafarina”, con una mostra fotografica, si è concluso il progetto A.O.F., “LA SCUOLA IN UN CLICK”.

Il lavoro è stato coordinato dalle professoresse Loredana Statti figlia d’arte e la professoressa Marisa Pontinelli, il programma è stato suddiviso in una prima parte teorica in cui si è esposta la storia della fotografia, la sua nascita e la sua evoluzione, le tecniche fotografiche, l’utilizzo ottimale dei colori, le inquadrature, successivamente si sono visionate e analizzate, le opere alcuni dei più grandi fotografi mondiali, quali: Man Ray, Robert Capa, Gerda Taro, Sebastiao Salgado, Helmut Newton, Henry Cartier Bresson, Richard Avedon, Eve Arnold, Annie Leibovitz, Gianni Berengo Gardin, Nan Goldin.

Il progetto ha avuto la sua parte pratica in due uscite in campo sul territorio di Soverato in cui gli studenti hanno sperimentato oltre le tecniche spiegate, anche la possibilità di esternare la propria immaginazione e creatività, si sono scelti, di Soverato, quei luoghi in cui è facile trovare l’ispirazione, quali, la spiaggia, i vicoli caratteristici di Via Chiarello, la Scalinata adiacente al Palazzo Gregoraci, la piazza Don Giovanni Gnolfo, antistante al palazzo, in cui la pavimentazione a scacchi ha suggerito agli allievi, vestiti con abiti bianco-neri, di scoprire la potenza degli effetti luce-ombra.

Agli studenti è stata data la possibilità di utilizzare macchine fotografiche come: Canon e Nikon professionali ed è stato anche spiegato l’utilizzo del drone.

Gli studenti in un secondo tempo hanno scelto le fotografie e il giusto allestimento, per la rappresentazione finale, all’interno dell’Istituto.

Nel giorno dell’inaugurazione il Dirigente Scolastico Saverio Candelieri ha ringraziato tutti i partecipanti, e spiegando etimologicamente il temine fotografia, ovvero, “scrittura con la luce”, ha augurato un futuro luminoso, propositivo e lungimirante agli alunni.