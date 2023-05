Venerdì 9 giugno manifestazione Si Cobas Calabria a Catanzaro presso la Cittadella regionale

Il Si Cobas Calabria annuncia Manifestazione pubblica presso la Cittadella Regionale a Catanzaro giorno 9.giugno 2023 per protestare e RIVENDICARE il diritto al lavoro degli idonei della graduatoria Oss di AO Cosenza e per tutte le figure sanitarie visto la carenza nella nostra regione.

La manifestazione si occuperà anche di SANIBOOK e dei RILEVATORI e ribadiremo al Commissario ad Acta Roberto Occhiuto la nostra assoluta necessità di contrastare questo regime sanitario imposto da lui. Il recente bando di Asp Cosenza (guarda un po’ sempre Asp Cosenza) che cerca le assunzioni per i rilevatori e la loro assunzione sarà pagata con i soldi destinati alle assunzioni del personale sanitario che tanto è carente nelle nostre strutture.

Promesse elettorali, SANIBOOK, RILEVATORI, medici CUBANI, assunzioni mancate, ospedale CHIUSI, sono tante le risposte che chiediamo al commissario ad acta Roberto Occhiuto perché noi vogliamo risposte in ambito sanitario la POLITICA non ci interessa.

Invitiamo tutta la popolazione davanti la Cittadella Regionale il 9 giugno 2023 dalle ore 9:30 per RIVENDICARE il diritto al lavoro e per dire NO al REGIME SANITARIO che Occhiuto sta creando. Basta promesse, basta campagna elettorale VOGLIAMO RISPOSTE, LA CALABRIA SANITARIA VUOLE RISPOSTE.

“A testa alta e senza PAURA perché la PAURA non ci APPARTIENE”