“Soldi già stanziati per la SS106, inizieremo e finiremo tutti i lavori”

“Nel Bilancio 2023 abbiamo destinato circa 3 miliardi di euro per cui inizieremo e finiremo tutta la statale 106. È evidente che dal niente a tutto c’è di mezzo il lavorare. Se gli appalti si fanno e le aziende lavorano e rispettano i tempi. Oppure è chiaro che questi problemi non li risolveremo mai“. Lo ha detto il vice ministro per le Infrastrutture e i trasporti Edoardo Rixi parlando con i giornalisti a Reggio Calabria.

“Ritengo che, da questo punto di vista – ha aggiunto Rixi – gli appalti stanno iniziando ad andare avanti. I soldi ci sono, cosa che in passato non c’era”.

“E la stessa cosa sta avvenendo sul sistema di investimenti per le ferrovie, e su quello delle dighe, per l’acqua potabile, che è un altro tema che stiamo portando avanti soprattutto in quelle regioni che, anche a causa del cambiamento climatico, devono avere la possibilità di sfruttare il loro territorio orografico“.